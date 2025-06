PChigi | al lavoro per de-escalation

Palazzo Chigi si impegna con determinazione nella crisi tra Israele e Iran, riaffermando il sostegno ai negoziati sul programma nucleare iraniano e sottolineando l'importanza di una soluzione diplomatica. La governante Meloni guida gli sforzi per favorire la de-escalation, lavorando con tutti i partner internazionali. In un clima di crescente preoccupazione, l’Italia ribadisce il suo ruolo fondamentale nel promuovere la pace e la stabilità globale.

19.31 "E' stato riaffermato il pieno sostegno ai negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo sul programma nucleare iraniano" e "sottolineato come una soluzione diplomatica debba restare obiettivo prioritario". Così Palazzo Chigi in una nota diffusa dopo il vertice presieduto dalla premier Meloni sulla crisi tra Israele e Iran. Il governo "continuerà a lavorare con tutti i partner" per una de-escalation. "Preoccupazione" per i rapporti dell' Aiea sulle violazioni dell'Iran sul nucleare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

