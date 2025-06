Ovovia in 300 sotto il Comune armati di fischietti | Avanti fino alla vittoria

Un’intensa battaglia di idee e passione, uniti per difendere il paesaggio e le tradizioni della nostra città. La protesta di oggi in piazza Unità ha raccolto le voci di chi teme che la nuova cabinovia possa cambiare irrevocabilmente il volto del territorio. In un clima di tensione e determinazione, cittadini e amministratori si sono confrontati, ma la battaglia per il futuro di questa meravigliosa città è ancora aperta.

Fine quinto tempo. La "maratona" che anche oggi ha visto l'aula del consiglio comunale dibattere sulla delibera chiamata ad approvare la variante per la cabinovia si è conclusa nel tardo pomeriggio, mentre in piazza Unità 300 manifestanti No Ovovia fischiavano, applaudivano e rumoreggiavano per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Ovovia, in 300 sotto il Comune "armati" di fischietti: "Avanti fino alla vittoria"

