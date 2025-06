Overthinking | cos’è come riconoscerlo e gestirlo

L’overthinking, o sovrappensiero, è un nemico silenzioso che può insidiare la nostra mente, impedendoci di agire con chiarezza e serenità. Riconoscerlo è il primo passo per liberarsene, ma come fare? Scopri le strategie efficaci per gestire questo loop mentale e ritrovare il benessere emotivo, perché imparare a dominare i propri pensieri è possibile e fondamentale per vivere con più leggerezza.

Succede a tutti di pensare intensamente prima di prendere una decisione importante o dopo un errore. Ma quando il pensiero si trasforma in un loop senza fine, rischia di diventare un nemico. L’overthinking – o sovrappensiero – colpisce in silenzio, logora le energie mentali e compromette il benessere emotivo. Ecco come riconoscerlo e le strategie . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it