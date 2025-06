Otto nuovi agenti di polizia | Più sicurezza

Ottimi segnali di rinforzo per la sicurezza a Fabriano: otto nuovi agenti di polizia si aggiungeranno presto al Commissariato, rafforzando la presenza sul territorio. La soddisfazione del sindaco Daniela Ghergo nasce da un impegno costante, frutto di collaborazioni efficaci e di una strategia mirata avviata dal questore Cesare Capocasa. Questa nomina rappresenta un passo importante verso una città più sicura e protetta per tutti i cittadini.

È stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco Daniela Ghergo la notizia dell'assegnazione al Commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano di otto nuovi agenti, che arriveranno nei prossimi giorni ad implementare l'organico della struttura. "La conferma dell'arrivo di otto nuovi agenti di polizia – dichiara il primo cittadino - è frutto di un lavoro silenzioso e incisivo avviato dallo scorso anno dal questore Cesare Capocasa, in sinergia con la Prefettura di Ancona. Il Commissariato, snodo importante tra due regioni e crocevia tra quattro province, ha subito negli ultimi anni un indebolimento della pianta organica, a causa dei numerosi pensionamenti.

