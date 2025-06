Otto dell' amministrazione comunale in Fdi con la ' benedizione' del viceministro Cirielli

In un gesto di forte rinnovamento politico, l'amministrazione comunale di Otto dell si unisce ufficialmente a Fratelli d’Italia, con il sostegno del viceministro Cirielli. Sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri hanno deciso di rafforzare il legame con il partito, aprendo nuove prospettive per il futuro della comunità. L’ufficializzazione, avvenuta il 13 giugno durante un evento di rilevanza, segna un passo importante verso un’amministrazione più forte e coesa.

Il sindaco Vincenzo D'Angelo, il vicesindaco Giuseppe Fierro, gli assessori Errico Scala, Mena Gravino e Teresa Forgillo, i consiglieri Mario Laudanno, Raffaele Leggiero e Ivana Cante hanno aderito a Fratelli d'Italia. L'ufficializzazione è giunta questa mattina, 13 giugno, in occasione della.

