Ottimista la Cia Abruzzo per l' estate degli agriturismi ma avverte | Servono investimenti per rilanciare il settore

L’Abruzzo si prepara a vivere un’estate all’insegna degli agriturismi, con ottimismo e determinazione. Nonostante una crescita modesta (+2,3% dal 2019), il settore necessita di investimenti strategici per ritrovare slancio e rilanciare le proprie potenzialità. Con 568 strutture attive, l’area ha ancora margini di miglioramento per conquistare una posizione di rilievo in Italia. Il futuro degli agriturismi abruzzesi dipende da investimenti mirati e dall’innovazione, elementi chiave per riscoprire il valore autentico del territorio.

L'Abruzzo è al sedicesimo posto in Italia per agriturismi attivi, ovvero 568 per un settore che ha visto una lieve crescita nel medio periodo (+2,3% dal 2019), dall'altro una flessione più marcata nel lungo periodo, con un calo di 68 strutture dal 2010 al 2023 (?10,7%), in controtendenza rispetto.

