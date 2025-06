Ottavi L’inizio della scalata

Ottavi di finale segnano l'inizio di una scalata entusiasmante. Il Bologna, con determinazione e talento, ha già mostrato il suo valore, eliminando un Monza destinato a un futuro in Serie B. Ma chissà se gli uomini di Vincenzo Italiano si sono concessi anche solo un attimo di riflessione al termine di quella vittoria, consapevoli che questa è solo la prima tappa di un cammino ancora più ambizioso e ricco di sfide.

Il cammino trionfale del Bologna in Coppa Italia comincia subito bene. Ottavi di finali vidimati senza particolari affanni, gara indirizzata sui binari giusti quasi da subito e poker rifilato a un Monza destinato – con il passare dei mesi – inesorabilmente alla retrocessione in serie B. E chissà, invece, se gli uomini di Vincenzo Italiano abbiano pensato almeno per un secondo, dopo il fischio finale in quella fredda notte di dicembre, che quella contro i brianzoli sarebbe stata la prima, significativa e importante vittoria di un percorso inimmaginabile. Probabilmente no, ma l’obiettivo era fin da subito quello di fare bene anche in Coppa Italia e i rossoblù non hanno deluso le aspettative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it