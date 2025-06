Ostia la premiazione del concorso letterario 500 parole approda al porto

L'emozione si fa palpabile a Ostia, dove l'Associazione Spazi all’Arte si prepara ad accogliere i finalisti della XI Edizione del Concorso Letterario Nazionale “500 Parole”. Un evento imperdibile, che celebra la creatività e il talento narrativo attorno al tema Il Conflitto, e che culminerà il 21 giugno nel suggestivo Porto di Roma. La premiazione promette di essere un momento di autentica ispirazione, sotto l’egida delle Biblioteche di Roma, per un anno all’insegna della cultura e della passione letteraria.

Ostia, 13 giugno 2025- L'Associazione Spazi all'Arte attende i finalisti della XI Edizione del Concorso Letterario Nazionale di Ostia "500 Parole" dal tema Il Conflitto e il pubblico che vorrà partecipare, il 21 giugno alle ore 17.00 presso il Porto di Roma, Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 – Ostia. La premiazione si svolgerà nella sala conferenze del Porto, sotto l'egida delle Biblioteche di Roma, che per un anno impiegheranno questi spazi con le attività della Biblioteca di Ostia Elsa Morante, che ringraziamo per il sostegno dimostrato nei confronti del Concorso e della cultura che giungerà nel nostro territorio da tutta Italia e non solo.