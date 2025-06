ospiti disabili maltrattati verso la sentenza

Un caso che scuote la sensibilità collettiva: accuse di maltrattamenti fisici e psichici ai danni di disabili ospiti del centro Villa Donini di Budrio. Mentre il processo con rito abbreviato prosegue con 15 operatori coinvolti, si attende con trepidazione la sentenza prevista per il 3 luglio. Un dibattito acceso tra accuse, difese e fraintendimenti, che mette in discussione la tutela dei più vulnerabili e la responsabilità delle strutture di assistenza.

Accuse di maltrattamenti fisici e psichici ai disabili ospiti del centro Villa Donini di Budrio, va avanti il processo con rito abbreviato a carico di 15 operatori, mentre una operatrice ha patteggiato. L'udienza è stata rinviata al 3 luglio, quando è prevista anche la sentenza. Ieri, davanti al giudice Andrea Romito, pm Manuela Cavallo, la difesa ha portato avanti la tesi per cui frasi e gesti al centro dell'inchiesta sarebbero stati fraintesi, sottolineando che una valutazione corretta dei fatti non può prescindere dal contesto della struttura, molto difficile, delicato e particolare. La difesa ha sottolineato anche che una battuta può essere stata scambiata per una minaccia, allo stesso modo una frase pronunciata in un contesto tranquillo può essere stata presa per un'offesa.