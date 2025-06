Ospedale di Perugia l' intervento mai effettuato prima in Umbria | 38enne torna a camminare

Un emozionante progresso medico sta rivoluzionando l'Ortopedia in Umbria: all'ospedale di Perugia, un intervento mai eseguito prima nel territorio regionale ha permesso a un 38enne di tornare a camminare. Il Santa Maria della Misericordia celebra questa pietra miliare con l'installazione del primo impianto protesico d’anca a conservazione del collo femorale con rivestimento batteriostatico. Un passo avanti che apre nuove speranze per tanti pazienti.

L'ospedale di Perugia annuncia "un nuovo traguardo nell'ambito della chirurgia ortopedica". Il Santa Maria della Misericordia dà notizia "dell'esecuzione del primo impianto protesico d'anca a conservazione del collo femorale dotato di rivestimento batteriostatico mai realizzato in Umbria". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Ospedale di Perugia, l'intervento mai effettuato prima in Umbria: 38enne torna a camminare

In questa notizia si parla di: ospedale - perugia - umbria - intervento

Ospedale di Assisi, Presidente Proietti presenta piano rilancio e l'accordo con Perugia sulle liste d'attesa - L'ospedale di Assisi, sotto la guida del presidente Proietti, annuncia un ambizioso piano di rilancio che prevede l'introduzione di specializzazioni mediche chiave.

Ospedale di Perugia, l'intervento mai effettuato prima in Umbria: 38enne torna a camminare https://ift.tt/K0WGuIP https://ift.tt/d2tB6Oj Vai su X

Il Telegiornale dell'Umbria del 28 maggio 2025 Vai su Facebook

Ospedale di Perugia, l'intervento mai effettuato prima in Umbria: 38enne torna a camminare; Innovativo intervento in ginecologia all'ospedale di Perugia; Ospedale Perugia: cardiochirurghi e cardiologi insieme per un innovativo intervento cardiaco.

Complesso intervento eseguito in ospedale Perugia Riporta ansa.it: Eseguito all'ospedale di Perugia, dall'equipe di chirurghi ortopedici diretta dal professor Auro Caraffa, un intervento chirurgico ad alta specializzazione per il trattamento di una frattura ...