Osimhen potrebbe presentarsi in ritiro a Dimaro

Victor Osimhen potrebbe sorprendere tutti presentandosi al ritiro di Dimaro, alimentando speranze e speculazioni sul suo futuro con il Napoli. Mentre i rumors continuano a infittirsi e le trattative restano in bilico, l’attaccante nigeriano resta ufficialmente un giocatore azzurro. La sua presenza potrebbe rappresentare un segnale importante per i tifosi e la squadra stessa, lasciando aperte tutte le possibilità sul mercato.

Nessuna novitĂ di mercato sull’attaccante nigeriano. Tanto i rumors e le possibili trattative, ma Victor Osimhen è ancora un giocatore del Napoli e se non . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen potrebbe presentarsi in ritiro a Dimaro

In questa notizia si parla di: osimhen - potrebbe - presentarsi - ritiro

Paganini rivela: «Osimhen alla Juve con quale allenatore? Tudor potrebbe restare se va in Champions, ma occhio a quei due nomi» - Paolo Paganini di Rai Sport svela importanti sviluppi sul calciomercato della Juventus, con Victor Osimhen nel mirino.

Dopo l’esperienza in Turchia al Galatasaray, il futuro di Victor Osimhen potrebbe ancora essere lontano dai top 5 campionati europei. L’Al-Hilal, infatti, sta spingendo per trovare l’accordo con l’entourage dell’attaccante nigeriano che ha una clausola rescissor Vai su Facebook

Osimhen, nessuna offerta concreta: possibile presenza al ritiro di Dimaro; Napoli, Osimhen, separazione annunciata: il no all’Al Hilal e l’ombra di un ritorno forzato; CDS - Osimhen in ritiro con Conte, ipotesi lontanissima ma non va scartata: la situazione.

Osimhen, il nodo da sciogliere: il 15 luglio potrebbe presentarsi a Dimaro Da informazione.it: Victor Osimhen , che con i suoi gol aveva trascinato il Napoli alla conquista dello scudetto nella stagione 2022-