Osimhen Juve non solo il Galatasaray | rispunta un top club della Premier League! L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti sul bomber

Victor Osimhen torna al centro delle attenzioni: dopo il Galatasaray, un top club della Premier League, il Liverpool, si aggiunge alla corsa per il bomber del Napoli. La sua scelta di rifiutare l’Al-Hilal ha aperto nuovi scenari, alimentando l’interesse dei più blasonati club inglesi. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua carriera, lasciando i tifosi italiani con il fiato sospeso e la speranza di vederlo in azione ancora a lungo in Serie A.

Osimhen Juve, rispunta un top club della Premier League! Novità sul bomber del Napoli seguito anche dai bianconeri. Cosa succede. Secondo quanto riferito dal portale inglese Givemesport, anche il Liverpool starebbe pensando a Victor Osimhen per la prossima stagione. Il centravanti nigeriano piace anche ai campioni d’Inghilterra, che monitorano la situazione dopo il suo no all’ Al-Hilal. In prima fila c’è ora il Galatasaray, che sta facendo di tutto per trattenerlo, mentre il mercato Juventus rimane sullo sfondo. Staremo a vedere .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, non solo il Galatasaray: rispunta un top club della Premier League! L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti sul bomber

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Osimhen alla Juve? Il post sui social con la maglia... bianconera Scrive reggiotv.it: I tifosi bianconeri sognano il grande colpo di mercato, anche grazie all'aiuto di qualche indizio social.