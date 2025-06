Osimhen Juve bianconeri pronti a provarci anche dopo l’addio di Giuntoli! Svelato il budget stanziato per la punta e il piano

Dopo l'addio di Giuntoli, la Juve non si dà per vinta e, con un budget già stanziato, prepara un piano ambizioso per convincere Victor Osimhen a vestire la maglia bianconera. Il centravanti del Napoli, reduce da un’esperienza in Turchia con il Galatasaray, rimane uno degli obiettivi principali della Vecchia Signora. La sfida è aperta: il mercato potrebbe riservare sorprese ancora più sorprendenti.

Osimhen Juve, bianconeri pronti a provarci anche dopo l'addio di Giuntoli! Il budget stanziato per la punta e il piano per il centravanti nigeriano. Non è mica finita qui per Victor Osimhen, centravanti di proprietà del Napoli che nel corso di quest'ultima stagione ha giocato in Turchia con la maglia del Galatasaray. Come riportato in queste ultimissime ore da Sky Sport i bianconeri vogliono riprovarci per quello che era un dei principali obiettivi di Giuntoli. L'operazione però non si preannuncia semplice, anche perchè il mercato Juve ha stanziato soltanto 50 milioni di euro per la punta.

