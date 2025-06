osimhen il 15 luglio potrebbe presentarsi a dimaro gazzetta

Osimhen potrebbe fare il suo ritorno a Dimaro il 15 luglio, accendendo nuovamente le attenzioni del Napoli e dei tifosi. La situazione del bomber nigeriano resta complessa: tra desideri di restare e esigenze di mercato, la squadra si trova al centro di un dilemma cruciale. La strategia del club sarà decisa nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: il futuro di Victor sarà determinante per l’imminente stagione.

Osimhen è il problema del Napoli, per la seconda estate consecutiva. Che faranno con Victor? Che è un tesserato del Napoli, non è voluto andare in Arabia Saudita e ora il suo prestito col Galatasaray è in scadenza. Scrive la Gazzetta con Antonio Giordano: qui si fanno prigionieri a questo punto: lo è il Napoli, consapevole che bisognerĂ liberarsi di questo ingombrante e ammaliante centravanti, perchĂ© un “bagno” di 75 milioni non è consentito neppure al piĂą spregiudicato tycoon; ma lo è VO9 al quale qualcuno del suo sterminato entourage avrĂ ricordato che il 15 luglio, in assenza di operazioni definitive dovrĂ presentarsi a Dimaro-Folgarida da Antonio Conte, a meno che non invii un certificato medico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it