Osimhen alla Juve | svelato il nuovo piano per l’attacco

L’estate juventina si preannuncia infuocata, con grandi cambiamenti all’orizzonte nel reparto offensivo. Osimhen, tra i nomi più caldi del calciomercato, potrebbe presto indossare la maglia bianconera, rivoluzionando l’attacco dei campioni d’Italia. La strategia della Juventus si concentra su un nuovo piano per rafforzare il reparto offensivo, puntando a riportare entusiasmo e successi. Ma quali sono i dettagli di questa operazione? Restate con noi per scoprire tutte le novità.

Le ultimissime notizie relative al reparto offensivo dei bianconeri: ecco cosa può succedere in questa sessione di calciomercato Sarà un’estate calda per la Juventus. Le attenzioni del club bianconero saranno puntate soprattutto sul reparto offensivo, dove al momento ci sono davvero poche certezze. Osimhen alla Juve: nuovo piano per l’attacco (LaPresse) – Calciomercato.it Tutto gira attorno a Dusan Vlahovic. La trattativa per il rinnovo si è interrotta ormai mesi fa, ma con l’arrivo di Comolli e Igor Tudor in panchina, qualcosa è certamente cambiata. Oggi un prolungamento del contratto del giocatore serbo appare più che complicato, ma il faccia a faccia che ci sarà tra le parti farà maggiore chiarezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Osimhen alla Juve: svelato il nuovo piano per l’attacco

In questa notizia si parla di: osimhen - juve - svelato - piano

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Colpo di scena sul fronte Osimhen: l’offerta della Juventus per il talentuoso attaccante del Napoli è stata rifiutata.

Osimhen sfuma per la Juve Svelato il motivo Vai su Facebook

Osimhen alla Juve: svelato il nuovo piano per l’attacco; Osimhen Juventus, è il grande obiettivo: il piano del club; Pedullà: «La Juventus vuole Conte in panchina più Osimhen».

Osimhen alla Juve: svelato il nuovo piano per l’attacco - Juventus, doppio colpo in attacco: Osimhen è un obiettivo Proprio Victor Osimhen – come raccontato da ... Si legge su calciomercato.it

Osimhen Juve: si capovolge di nuovo tutto per l’attaccante! Contatti ripresi con questo top club, cosa sta succedendo adesso sul mercato - Contatti ripresi con questa big europea, cosa sta succedendo ora sul mercato Il futuro di Victor Osimhen sembra tingersi sempre più dei colori del ... Secondo juventusnews24.com

Osimhen Juventus, è il primo della lista e lui ha messo i bianconeri al primo posto ma… La posizione del Napoli è netta. Svelato il piano dei bianconeri - Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve in entrata, concentrandosi su Osimhen, attaccante del Napoli, ma non ... Scrive juventusnews24.com