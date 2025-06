Orsolini, lo showman. Magie, gol e amore. Ricky s’è fatto grande. Che storia con Bologna.

Riccardo Orsolini, il gonfalone del Bologna, ha scritto un capitolo memorabile nella storia rossoblù. Con 17 gol stagionali tra campionato e Coppa Italia, ha mostrato talento, determinazione e cuore. Nonostante l’assenza in Champions, il suo percorso è stato un crescendo di successi e emozioni. Ora, guardiamo al futuro di questo straordinario showman del calcio italiano, pronto a continuare a stupire e a regalare grandi emozioni ai tifosi.

di Gianluca Sepe Toc, toc, è Mister Diciassette. Come i gol segnati quest’anno in stagione, tra campionato e Coppa Italia. È forse mancato il solo sigillo in Champions ma poco importa: Riccardo Orsolini da Ascoli ha chiuso un’altra stagione indimenticabile in rossoblù, quella dei record, personali ma anche di squadra. Il numero 7 ha calcato i campi europei e ha stretto tra le mani la Coppa Italia conquistata lo scorso 14 maggio a Roma, portandola in trionfo con le gambe a penzoloni del bus scoperto per le strade di quella Bologna che l’ha accolto e lanciato e di quei bolognesi che lo acclamano e che sono follemente innamorati di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it