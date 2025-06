Orrore a Biella | donna violentata per ore davanti al figlio di 4 anni arrestato il muratore egiziano

Un tranquillo pomeriggio di ristrutturazioni si è trasformato in un incubo a Biella, quando una donna e suo figlio di quattro anni sono stati vittime di un criminale che ha sfruttato la propria posizione di fiducia. La vicenda, che ha sconvolto l'intera comunità piemontese, evidenzia il lato oscuro di un settore spesso sottovalutato. Tutto è iniziato il...

