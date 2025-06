Ornella Vanoni laurea honoris causa a Milano | la cantante i miei genitori sarebbero fieri

Un momento di grande emozione per Ornella Vanoni che, all’età di 90 anni, ha ricevuto la laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance presso l’Università Statale di Milano. Ornella Vanoni, laurea honoris a Milano per “la sua intelligenza ironica, la sua autenticità”. L’Università Statale di Milano ha deciso di premiare Ornella Vanoni con la consegna di una laurea honoris causa magistrale in Musica, Culture, Media, Performance. L’artista è arrivata nell’aula magna accompagnata dalla rettrice Marina Brambilla e dal trombettista jazz Paolo Fresu. Ad accoglierla tantissimi amici, colleghi e fan che l’hanno accolta con una meritata standing ovation. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ornella Vanoni laurea honoris causa a Milano: la cantante “i miei genitori sarebbero fieri”

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni - Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

Ornella Vanoni riceve la laurea honoris causa alla Statale di Milano: «Mai studiato, sono una cialtrona. I miei genitori sarebbero fieri» Scrive vanityfair.it: La cantante novantenne, prima artista donna a ricevere il riconoscimento, è stata accolta nell'aula magna dell'ateneo da una platea affettuosa di studenti, fan e amici, tra cui Mahmood, Samuele Bersan ...