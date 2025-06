Ora l’Ue invoca la diplomazia ma su Israele non è più credibile

In un contesto di tensioni crescenti e alleanza fragile, l’Europa si trova ora a un bivio cruciale. Dopo aver sostenuto con forza il diritto di Israele alla difesa, le recenti mosse offensive hanno messo in discussione la credibilità di un approccio diplomatico. La ricerca di una strategia efficace diventa urgente: senza di essa, rischiamo di precipitare in un conflitto ancora più devastante, minando la stabilità globale e il futuro della regione.

Dopo aver sempre giustificato il governo di Benjamin Netanyahu, con la scusa che ha il diritto a difendersi, e dopo aver incitato gli Stati membri ad armarsi fino ai denti, l'Europa di fronte all'attacco di Israele all'Iran è alla disperata ricerca di una strategia. Ecco perché poca cosa appaiono ora gli appelli alla moderazione e al ricorso alla diplomazia dei leader Ue per evitare una nuova escalation che faccia precipitare ulteriormente la situazione in Medio Oriente. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che "le notizie che giungono dal Medio Oriente sono profondamente allarmanti.

