Operazione Rising Lion le reazioni nel mondo

L’Operazione Rising Lion ha scosso il mondo, attirando reazioni di preoccupazione e condanna da parte di figure internazionali di rilievo. Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, esprime timori per i raid israeliani sui siti nucleari di Teheran, mentre il sultano dell’Oman condanna energicamente gli attacchi come un atto scellerato. La tensione cresce, e il rischio di escalation in Medio Oriente diventa sempre più concreto, aprendo uno scenario incerto e delicato.

Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, si dice preoccupato per i raid israeliani ai siti nucleari di Teheran avvenuti mentre sono in corso i colloqui tra Iran e Stati Uniti, e condanna qualsiasi escalation in Medio Oriente. Anche il sultano dell'Oman, che era impegnato nel difficile compito di mediare le diverse posizioni sullo sviluppo atomico iraniano, censura i bombardamenti di Tel Aviv considerati "un atto scellerato".

L'obiettivo di Tel Aviv è quello du neutralizzare il programma nucleare iraniano. Riporta msn.com: È così che Israele ha ribattezzato la sua operazione contro l'Iran, una breve frase che in ebraico significa «Un popolo forte come ...