Operazione Rising Lion | Israele attacca l’Iran È guerra

Alle prime luci dell’alba, l’intera regione si trova sull’orlo di un conflitto senza precedenti. L’operazione Rising Lion, lanciata da Israele contro l’Iran, ha segnato un punto di svolta in una tensione che rischia di spalancare le porte a una guerra su vasta scala. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

L’annuncio arriva alle 2 del mattino dal ministro della Difesa Katz: l’operazione Rising Lion è cominciata, Israele attacca l’Iran. Il ministro ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all’attacco preventivo condotto da Israele contro l’Iran: si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nel prossimo futuro». Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che non parteciperanno. L’esercito di Israele ha mandato allarmi sui cellulari di tutto il paese per svegliare i cittadini in previsione del lancio di missili da parte di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: israele - iran - operazione - rising

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Pronti al rimpatrio gli attivisti filopalestinesi del veliero Madleen sequestrato da Israele mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza. Greta Thunberg e gli altri passeggeri dell’imbarcazione dell’ong Freedom Flotilla, dopo essere stati portati dalle autorià isr Vai su Facebook

Operazione Rising Lion: Israele attacca l’Iran. «È guerra»; Israele attacca l'Iran, bombe su siti e scienziati nucleari. Rubio: Gli Usa non sono coinvolti - Idf, campagna storica ma Iran reagirà; Israele attacca l’Iran, Netanyahu: «Colpito al cuore il programma nucleare». Usa: non siamo coinvolti.

Israele colpisce l’Iran: ucciso il comandante dei Pasdaran, obiettivi nucleari sotto attacco formiche.net scrive: Israele ha attacco l’Iran, gli Usa dichiarano estraneità: guerra in Medio Oriente.