Operazione antidroga tra Calabria e Nebrodi | tutti condannati i sette imputati inflitti oltre 41 anni di carcere

Un'operazione antimafia senza precedenti tra Calabria e Nebrodi ha portato alla condanna di sette imputati, con oltre 41 anni di carcere complessivi. La vasta indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, ha smantellato un potente giro di droga con base a Sant’Angelo di Brolo. Un colpo deciso alla criminalità organizzata, che dimostra come la giustizia non si arrende di fronte alle sfide più dure.

Sono stati tutti condannati i sette imputati nel processo col rito ordinario scaturito dall'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina che nell'ottobre 2023 sgominò un vasto giro di droga tra la Calabria ed i Nebrodi, la cui base operativa fu individuata a Sant'Angelo di Brolo. Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Mario Samperi, giudici Eleonora Vona e.

