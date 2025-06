Onori al Brigadiere Carlo Legrottaglie | ma perchè pericolosi pregiudicati possono circolare e sparare?

Onori al Brigadiere Carlo Legrottaglie: ma perché, in un paese che si batte per la sicurezza, restano ancora pericolosi pregiudicati liberi di circolare e sparare? La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale mantenere misura e compostezza di fronte a tanta barbarie. In questo dolore immenso, l’unione tra l'Arma e la famiglia del maresciallo si rafforza, riaffermando il valore insostituibile della solidarietà e del rispetto delle regole.

La tragedia esige sempre misura e compostezza. Nell’immensità del dolore, dopo la barbara uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, la famiglia è avvolta dall’abbraccio dell’Arma in cui, con il proprio congiunto, ha creduto e servito e dalla quale mai sarà abbandonata, in aderenza a stilee contenuti, fortemente radicati tra i carabinieri, che costituiscono il segnotangibile . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Onori al Brigadiere Carlo Legrottaglie: ma perchè pericolosi pregiudicati possono circolare e sparare?

In questa notizia si parla di: brigadiere - carlo - legrottaglie - onori

Francavilla Fontana, il brigadiere Carlo Legrottaglie ucciso a pochi giorni dalla pensione: morto uno dei banditi - Una tragica alba in Puglia scuote la comunità di Francavilla Fontana: il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, in procinto di andare in pensione, perde la vita durante un inseguimento.

ONORI DELLA POLIZIA DI STATO DAVANTI ALLA CASERMA DEL BRIGADIERE CAPO CARLO LEGROTTAGLIE. EROE CADUTO IN SERVIZIO! Vai su Facebook

Onori al Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri Carlo Legrottaglie; GAZZETTA TV Ostuni, gli onori militari all’arrivo della salma di Legrottaglie. «A lui il saluto di tutta la comunità»; Reggio, la Polizia di Stato rende gli Onori al Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie | VIDEO.

GAZZETTA TV Ostuni, gli onori militari all’arrivo della salma di Legrottaglie. «A lui il saluto di tutta la comunità» - La bara del brigadiere ucciso ieri mentre inseguiva due rapinatori: il saluto al feretro, la disperazione dei familiari ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

La Costiera Amalfitana onora il brigadiere Carlo Legrottaglie e tutti i caduti in servizio: domani un minuto di sirene e lampeggianti - Domani, giovedì 13 giugno, alle ore 10:00, la Costiera Amalfitana si fermerà simbolicamente per un minuto di raccoglimento e rispetto. Si legge su msn.com

Funerali solenni a Ostuni con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per onorare il brigadiere Carlo Legrottaglie - OSTUNI – Con una partecipazione istituzionale senza precedenti, domani, sabato 14 giugno, la città di Ostuni darà l’estremo saluto a Carlo Legrottaglie. Da brindisisera.it