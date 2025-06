Online la settima puntata di A Biz Story | quando la sostenibilità diventa azione concreta-

Scopri la settima puntata di A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, il podcast che ispira con storie di sostenibilità, innovazione e impatto positivo. In questa puntata, insieme a Plastic Free Onlus, esploriamo come le imprese possano trasformare l’ambiente da problema a risorsa concreta. Non perdere questa opportunità di conoscere iniziative che fanno la differenza e ispirano il cambiamento, perché il futuro si costruisce con azioni reali e consapevoli.

Con Plastic Free Onlus parliamo di ambiente, formazione e imprese che scelgono di partecipare È disponibile da oggi, 13 giugno alle ore 13, la settima puntata di A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, il podcast video prodotto da Gruppo Mondo Media per MondoUomo.it, che ogni settimana racconta storie vere di impegno e . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Online la settima puntata di A Biz Story: quando la sostenibilità diventa azione concreta-

In questa notizia si parla di: settima - puntata - story - sostenibilità

Matrimonio a Prima Vista 14, anticipazioni settima puntata - Nella settima puntata di Matrimonio a Prima Vista 14, in programma mercoledì 21 maggio 2025 su Real Time, le tre coppie protagoniste si trovano a un passo dalla scelta finale.

In diretta dalla #EuropeExperience in occasione dell’evento #VivereProgettoSalute l’ultima puntata di #ProgettoSalute con Viviana Verbaro e Francesca Parisella in collaborazione con la #CroceRossa e tanti incredibili ospiti Vai su Facebook

Alta sostenibilità - Il rapporto ASviS di primavera e un bilancio del Festival dello sviluppo sostenibile 2025; M'Illumino di Meno è alla sua 21° edizione e si allarga: dal 16 al 21 febbraio si spengono le luci; Alta Sostenibilità - Economia circolare, formazione, rapporto con le istituzioni: i temi affrontati e gli eventi dell'ultima settimana del Festival di ASviS (19.05.2025).