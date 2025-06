Online il bando per il nuovo direttore artistico delle rassegne teatrali del Comune di Verona

Sei appassionato di teatro e desideri lasciare il segno nella scena culturale di Verona? È online da giovedì il nuovo bando del Comune di Verona per il ruolo di direttore artistico delle rassegne teatrali. Un'opportunità unica per dedicarti a progetti innovativi e stimolanti. Le candidature devono arrivare entro la mezzanotte di domenica 29 giugno 2025. La procedura è resa necessaria a individuare il professionista che contribuirà a valorizzare e promuovere il patrimonio teatrale della città.

Si occuperà per il periodo dal 1° settembre 2025 al 31 ottobre 2027 della direzione dello spettacolo del Comune di Verona Vai su Facebook

