One UI 8 Watch con Wear OS 6 in test su Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic

Samsung sta già sperimentando la nuova One UI 8 Watch basata su Wear OS 6 sui Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, anticipando i tempi di presentazione ufficiale. Questa fase di test suggerisce innovative funzionalità e miglioramenti che potrebbero rivoluzionare l’esperienza smartwatch. Rimani aggiornato, perché presto potresti scoprire tutte le novità che Samsung ha in serbo per noi!

Samsung non ha ancora presentato la One UI 8 Watch con base Wear OS 6, ma la sta già testando su Galaxy Watch6 e Watch6 Classic.

