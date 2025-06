Ondate di calore a Napoli da venerdì 13 a domenica 15 giugno | temperature fino a 34 gradi

Preparatevi a un’altra intensa ondata di calore a Napoli e in Campania, con temperature che raggiungeranno i 34 gradi da venerdì 13 a domenica 15 giugno. L’allerta gialla segnala l’importanza di adottare precauzioni per affrontare le alte temperature e godersi il weekend in sicurezza. Restate con noi per scoprire consigli utili e aggiornamenti sulla situazione meteo.

Ancora ondate di calore su Napoli e Campania: in tutto il fine settimana, allerta di livello 1 (giallo) e temperature fino a 34 gradi nelle ore di punta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

