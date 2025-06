Ondata di calore attenzione per anziani e più fragili

Con l’arrivo della prima ondata di calore, la salute degli anziani e dei più fragili richiede attenzione speciale. Per garantire loro un supporto tempestivo e continuo, i medici di famiglia possono segnalare le persone a rischio per essere inserite nel servizio di sorveglianza attiva, che include monitoraggi telefonici e controlli periodici. Un gesto semplice ma fondamentale per proteggere chi più ne ha bisogno durante queste giornate torride.

Tra i servizi offerti agli anziani durante tutto l'anno e intensificati in questi giorni di caldo torrido c'è la possibilità di segnalare, da parte dei medici di famiglia, gli anziani soli in condizione di fragilità per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva (monitoraggio telefonico.

