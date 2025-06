Ondata di caldo il picco nel weekend A Bergamo in via Meucci maglia nera per l’ozono in Lombardia

L’ondata di caldo si intensifica, con un picco previsto nel weekend a Bergamo, dove l’ozono raggiunge livelli record e la qualità dell’aria si fa critica. Gli esperti avvertono: il rischio per la salute è concreto, e le centraline segnalano ben 90 sforamenti contro i 25 consentiti. Che cosa ci aspetta la prossima settimana? Scopriamolo insieme e come proteggersi da questo caldo torrido.

PARLANO GLI ESPERTI. 3bMeteo: «Picco nel weekend, settimana prossima massime attorno ai 30 gradi». I dati Ispra delle centraline: a Bergamo 90 sforamenti contro i 25 consentiti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ondata di caldo, il picco nel weekend. A Bergamo, in via Meucci maglia nera per l’ozono in Lombardia

