Omos annuncia il rinnovo con la WWE | Sarò qui per molti anni

Omos ha confermato in un’intervista di aver rinnovato il suo contratto con la WWE per diversi anni, nonostante la sua prolungata assenza dalla programmazione televisiva. Il wrestler di 33 anni, alto 2 metri e 13 centimetri, non appare nei programmi della federazione da più di un anno. “Le cose stanno andando molto bene. Non posso lamentarmi. Sono davvero entusiasta di quello che ci aspetta. Mi sto allenando duramente e sto lavorando su alcune cose nuove, e penso che sarà un viaggio molto divertente, soprattutto perché ho appena firmato un rinnovo con la WWE e sarò qui per anni a venire!”, ha dichiarato Omos al sito GamblingIndustryNews. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net