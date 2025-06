Omicidio Villa Pamphili arrestato in Grecia a Skiatos il presunto killer tradito dal cellulare americano come la donna e la bambina

Una svolta decisiva nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: l'assassino, latitante da quasi una settimana, è stato finalmente catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos. La sua fuga si è interrotta grazie a un dettaglio sorprendente: il cellulare americano che ha tradito la sua identità, coinvolgendo anche donna e bambina. La giustizia sta facendo luce su un crimine che aveva sconvolto Roma, portando a un importante arresto internazionale.

Svolta in merito all'omicidio di Villa Pamphili, l'assassino era ricercato da quasi una settimana È stato arrestato in Grecia, sull'isola di Skiatos, il presunto killer accusato dell'omicidio di Villa Pamphili, Roma. L'uomo sarebbe scappato subito dopo aver avuto un coinvolgimento nella morte.

