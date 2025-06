Omicidio Vasilica Potincu chiesta la scarcerazione per Andrea Mostoni | Non ci sono prove contro di lui

L'ombra di un sospetto si dissolve? L'avvocata Emanuela Re chiede la scarcerazione di Andrea Mostoni, accusato dell'omicidio di Vasilica Potincu a Legnano. La difesa sostiene che non ci siano prove solide contro il 29enne, che si proclama innocente. La vicenda, ancora tutta da chiarire, tiene con il fiato sospeso la comunità. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda giudiziaria.

L'avvocata Emanuela Re ha chiesto la scarcerazione di Andrea Mostoni. Il 29enne era stato arrestato lo scorso 28 maggio per l'omicidio di Vasilica Potincu, trovata senza vita a Legnano (Milano). Per la legale, non ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza a carico del suo assistito, che respinge ogni accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

