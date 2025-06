Omicidio Pierina la moglie di Dassilva dopo richiesta rinvio a giudizio | Non dovrebbe stare in carcere

Il caso di Pierina Paganelli, uccisa nella sua casa di Rimini, sta facendo discutere l'intera comunità. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, la decisione di escludere il consulente che avrebbe analizzato le prove audio solleva interrogativi sulla gestione del procedimento. La sospensione del processo, con udienza rinviata al 21 giugno, apre scenari ancora aperti e nuovi spunti di riflessione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il Tribunale di Rimini ha deciso di accogliere la richiesta di ricusazione del professor Michele Vitiello avanzata dai legali di Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. Vitiello avrebbe dovuto analizzare da consulente gli audio registrati nel garage di via del Ciclamino prima del delitto della 78enne. L'udienza è stata quindi posticipata al 21 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio di Pierina Paganelli, è polemica per il raduno a sostegno di Louis Dassilva - L’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne brutalmente uccisa il 3 ottobre a Rimini, solleva polemiche in seguito a un raduno di sostegno per Louis Dassilva, accusato del crimine.

