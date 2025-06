Omicidio nell' Arma | i carabinieri di Lecco commemorano Carlo Legrottaglie

Nella tranquilla provincia di Lecco, un momento di profonda riflessione ha unito le forze dell’Arma per rendere omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, vittima di un drammatico conflitto a fuoco. La giornata di venerdì 13 giugno si è trasformata in un tributo sentito e doveroso, simbolo della solidarietà e del rispetto per chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. Un gesto che resterà vivo nel cuore di tutti.

Nella mattinata di venerdì 13 giugno tutte le stazioni e caserme dei carabinieri della provincia di Lecco si sono fermate per rendere omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, tragicamente caduto in servizio nella giornata di giovedì durante un conflitto a fuoco con due.

Profondo cordoglio per la scomparsa del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso questa mattina durante un inseguimento a Villafranca. Un gesto eroico che gli è costato la vita a pochi giorni dalla pensione.

