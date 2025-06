Omicidio l’autopsia | morte per soffocamento

La tragica vicenda di Empoli scuote la comunità: l’autopsia conferma che Piera Ulivelli, 83 anni, è deceduta per soffocamento, vittima di un gesto estremo da parte del marito Mauro Caparrini, di 84 anni. Il delitto, avvenuto nel loro soggiorno, rivela una drammatica realtà fatta di dolore e silenzio. Restano ancora molte domande irrisolte su questa tragedia familiare, mentre le indagini proseguono per fare luce su ogni dettaglio.

EMPOLI L’autopsia eseguita ieri mattina a Firenze, ha confermato la morte per soffocamento. L’esame medico legale ha avvalorato l’ipotesi iniziale avanzata dagli inquirenti sull’ omicidio di Piera Ulivelli, 83 anni, uccisa dal marito Mauro Caparrini di 84 anni. Il delitto si è consumato lunedì mattina scorso nel soggiorno della loro abitazione di viale Buozzi a Empoli. Sembra che la donna fosse stata molto malata. L’uomo l’avrebbe soffocata con un sacchetto. Dopo aver tolto la vita alla moglie ha provato a fare altrettanto nei propri confronti con una lama. Ma è riuscito a procurarsi soltanto delle ferite a un braccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Omicidio, l’autopsia: morte per soffocamento

