omicidio gelao a bari assolto in appello antonio busco

Antonio Busco è stato assolto in appello dall'accusa di aver ucciso Giuseppe Gelao a Bari, nel 2017, con una decisione che ribalta quella di primo grado. La Corte di Assise d'Appello di Bari ha riconosciuto che non ci sono prove sufficienti per condannarlo, sancendo così la sua innocenza e riaccendendo il dibattito sulla complessità del caso. L'esito apre nuove riflessioni sulla giustizia e sulla ricerca della verità.

E' stato assolto dalla Corte di Assise d'Appello di Bari, "per non aver commesso il fatto", Antonio Busco, in relazione all'omicidio di Giuseppe Gelao, avvenuto nel marzo 2017 nel quartiere Japigia. Ribaltata dunque la sentenza di primo grado, con la quale Busco, ritenuto il mandante del.

