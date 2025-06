Omicidio di Villa Pamphili il sospettato Rexal Ford | Sono il padre della bimba

L'ombra di un tragico omicidio a Villa Pamphili si fa più intricata con la confessione di Rexal Ford, sospettato di essere il padre della bambina uccisa. La sua affermazione, “Sono il padre della bambina”, apre nuovi scenari nelle indagini, alimentando il mistero e la ricerca della verità. Mentre la procura di Roma prosegue i controlli incrociati, il caso si fa sempre più complesso, lasciando tutti con il fiato sospeso.

“Sono il padre della bambina”. Lo ha sostenuto Rexal Ford, il 46enne con passaporto americano fermato in Grecia perché sospettato di essere l’uomo che ha ucciso la bambina ritrovata sabato pomeriggio a Villa Pamphili. La procura di Roma è arrivata a lui seguendo le testimonianze e incrociandole con un documento che l’uomo aveva consegnato a un’ente caritatevole, oltre ad averlo esibito alla polizia in occasione di un controllo dopo una segnalazione per una lite con la donna nelle scorse settimane. La stessa ritrovata morta a poche centinaia di metri da sua figlia, sempre sabato, e sulle cui cause della morte non è ancora stata fatta luce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omicidio di Villa Pamphili, il sospettato Rexal Ford: “Sono il padre della bimba”

