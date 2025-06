Omicidio di Pierina Paganelli Louis Dassilva in carcere riprende lo sciopero della fame | Sono innocente

Louis Dassilva, accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, si trova di nuovo in carcere e ha deciso di riprendere lo sciopero della fame per denunciare la propria innocenza. La sua scelta, forte e determinata, apre un acceso dibattito sulla giustizia e sui diritti dei detenuti, lasciando il pubblico e le istituzioni a riflettere su questa difficile vicenda.

