Omicidio della escort Katty l’indagato fa ricorso al Riesame | Nessuna prova nei miei confronti

Un altro capitolo si apre nel caso dell'omicidio di Katty: Andrea Mostoni, coinvolto e attualmente in carcere, presenta ricorso al Tribunale della Libertà. La sua difesa, forte di elementi che smascherano l’assenza di prove concrete, cerca di ottenere la revoca della misura cautelare. La vicenda si infittisce di colpi di scena, mentre si attendono sviluppi decisivi nel processo.

Legnano, 13 giugno 2025 – Andrea Mostoni, 29 anni, presenterà ricorso al Tribunale della Libertà per chiedere la revoca della misura cautelare in carcere, dove è attualmente detenuto con l'accusa di aver ucciso Vasilica Potincu nell’appartamento di via Stelvio a Legnano, domenica 25 maggio. La difesa, rappresentata dall’avvocato Emanuela Re, ha impugnato l’ordinanza di arresto sostenendo l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, così come la mancanza di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato. “Il mio assistito respinge ogni accusa e non intende restare in carcere senza un fondamento concreto”, ha dichiarato la legale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it