Omicidio Carlo Legrottaglie scoperta shock a casa dell’arrestato | cosa c’era

Un mistero avvolge ancora la tragica morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso in circostanze che tengono col fiato sospeso l'intera comunità. Camillo Giannattasio, detenuto per il suo coinvolgimento, ha richiesto il test dello stub, ma le autorità hanno deciso di non procedere, lasciando molti interrogativi aperti. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli, alimentando il sospetto che dietro questa vicenda si nascondano verità ancora da scoprire.

Un velo di mistero avvolge la posizione di Camillo Giannattasio, l’uomo di 67 anni fermato dopo la tragica sparatoria che ha spezzato la vita del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Sebbene Giannattasio abbia volontariamente richiesto il test dello stub, un esame cruciale per rilevare tracce di polvere da sparo, gli inquirenti hanno sorprendentemente declinato, ritenendolo superfluo al momento. Questa decisione, tuttavia, non oscura la richiesta dell’uomo, formalizzata dal suo legale, l’avvocato Luigi Danucci, come elemento a sostegno della difesa. Giannattasio, titolare di una ferramenta e incensurato fino a ieri, proclama la sua totale estraneità all’omicidio, un grido che risuona nel silenzio delle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Omicidio Carlo Legrottaglie, scoperta shock a casa dell’arrestato: cosa c’era

In questa notizia si parla di: carlo - legrottaglie - omicidio - scoperta

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Per Carlo Legrottaglie oggi era l'ultimo giorno di lavoro: il carabiniere è stato ucciso da due banditi nel Brindisino, dopo una rapina a un benzinaio Vai su Facebook

Carlo Legrottaglie, chi era il carabiniere ucciso: 59 anni, due figlie, era il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione; Carabiniere ucciso, ecco l'identikit dei banditi: anche un assalto a portavalori nel curriculum; Francavilla Fontana (BR) video sorvolo area omicidio Brig. Ca. Carlo Legrottaglie.

Carabiniere ucciso, aperta a Ostuni la camera ardente per Carlo Legrottaglie - La salma di Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso ieri a Francavilla Fontana dopo un conflitto a fuoco con due ladri in fuga, è giunta nella chiesa dei Cappuccini ad Ostuni, dove è stata aperta la ... Scrive tg24.sky.it

Carlo Legrottaglie ucciso, chi è il killer Michele Mastropietro: l'assalto al portavalori e i precedenti per furto e rapina - C'è un cruento assalto ad un portavalori nella carriera di rapinatore di Michele Mastropietro, 59 anni, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco con la Polizia. Come scrive msn.com

Carabiniere ucciso, dall'inseguimento alla sparatoria: così Carlo Legrottaglie è morto a pochi giorni dalla pensione - Tutti lo descrivono come una persona «seria e dal carattere mite» e a pochi giorni dalla pensione si è trasformato in un eroe. Scrive corriereadriatico.it