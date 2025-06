Omicidio Annamaria D' Eliseo a Lanciano | il marito condannato all' ergastolo

Un dramma sconvolgente ha scosso Lanciano: la Corte d'Assise ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, accusato dell'omicidio della moglie Annamaria D'Eliseo, una stimata collaboratrice scolastica di 60 anni. La tragica vicenda, avvenuta nel luglio 2022, ha lasciato la comunità senza parole, alimentando un acceso dibattito su colpevolezza e giustizia. Scopriamo i dettagli di questa inquietante storia che ha segnato profondamente la città .

La Corte d'assise di Lanciano ha condannato all'ergastolo Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni, per l'omicidio volontario aggravato della moglie Annamaria D'Eliseo. La donna, collaboratrice scolastica 60enne, venne trovata morta il 15 luglio 2022 nel seminterrato della villetta dell'Iconicella, a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Omicidio Annamaria D'Eliseo a Lanciano: il marito condannato all'ergastolo

