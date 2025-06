Omicidio Afendi chiesti due anni per l’amico dell’assassino reo confesso

Un caso che scuote la comunità di Casarano, dove si apre il processo per l'omicidio di Afendi. In questa vicenda intricata, due anni di reclusione sono stati richiesti per l’amico dell’assassino reo confesso. La sentenza potrebbe fare luce su un delitto che ha suscitato sgomento e domande sulla catena di responsabilità e i legami tra le persone coinvolte. Ma cosa riserverà il verdetto finale?

CASARANO - Si è aperto oggi il processo con il rito abbreviato nei riguardi di Andrea Sabato, il 36enne di Casarano che la mattina del 2 marzo del 2024 accompagnò il compaesano Lucio Sarcinella, di 28 anni, in una zona di campagna per recuperare la pistola, una calibro 357 Magnum, con la quale fu. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Omicidio Afendi, chiesti due anni per l’amico dell’assassino reo confesso

In questa notizia si parla di: anni - omicidio - afendi - chiesti

Bologna, confermata condanna a 24 anni per l’ex concorrente de L’Eredità per l’omicidio del padre - La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna a 24 anni e due mesi per Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità", accusato dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre.

Omicidio Afendi, chiesti due anni per l’amico dell’assassino reo confesso; Omicidio di Afendi, regge l’aggravante della premeditazione. Respinto l’abbreviato; Omicidio a Casarano, il racconto choc del killer. E il messaggio alla moglie: «Perdonami, ti amo troppo». Inda.

Omicidio Afendi, chiesti due anni per l’amico dell’assassino reo confesso Lo riporta lecceprima.it: La Procura ha presentato il conto per il 36enne di Casarano che il 2 marzo del 2024 accompagnò il compaesano Lucio Sarcinella a recuperare l’arma del delitto.