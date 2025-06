Omicidio a Villa Pamphili identificate la donna e la bambina

L'oscura tragedia di Villa Pamphili sconvolge Roma: il ritrovamento dei corpi di una donna di 29 anni e della sua neonata ha sollevato un'onda di sgomento. Entrambe civitadine americane, coinvolte in un'indagine complessa che sta cercando di fare luce su quanto accaduto. Mentre si identifica la donna e la bambina, l'attenzione si concentra sull’uomo latitante, sospettato di aver scatenato questa drammatica spirale di violenza. La verità sta emergendo, e le risposte sono più vicine di quanto si pensi.

La tragedia avvenuta sabato 7 giugno a Villa Pamphili ha visto il ritrovamento dei corpi senza vita di una donna di 29 anni e della sua bambina. Entrambe erano cittadine americane, così come l’uomo che le accompagnava, ora ricercato con l’accusa di omicidio. Secondo gli inquirenti, la madre sarebbe deceduta per cause naturali, mentre sulla neonata sono emersi evidenti segni di violenza. Si sospetta che l’uomo, descritto con tratti latini, abbia soffocato la piccola. La segnalazione decisiva è arrivata alla redazione della trasmissione Chi l’ha visto?, da parte di un telespettatore che ha ricordato un litigio tra un uomo e una donna avvenuto nel parco, episodio in cui sarebbe intervenuta anche la polizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Omicidio a Villa Pamphili, identificate la donna e la bambina

