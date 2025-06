oltre seimila studenti a lezione di olimpiadi nelle scuole e ora si cercano volontari per milano cortina 2026

Oltre seimila studenti si sono immergiti nelle emozioni delle Olimpiadi e Paralimpiadi grazie a un innovativo progetto scolastico che ha coinvolto scuole, docenti e ospiti sportivi. Ora, a quasi 238 giorni dai Giochi di Milano-Cortina 2026, l’entusiasmo cresce e si cercano volontari pronti a fare la differenza. Se vuoi contribuire a un evento storico, questa è la tua occasione per diventare protagonista di un’epoca indimenticabile.

Sondrio – Le "lezioni" di Olimpiadi e Paralimpiadi hanno colto nel segno. Quando ai Giochi invernali mancano ormai solo 238 giorni, un lavoro partito da lontano ha iniziato a dare i suoi frutti e altri ne darà . È l'iniziativa "Milano Cortina 2026 nelle scuole - Valtellina", che ha interessato più di seimila ragazzi di 8 istituti in cinque Comuni della provincia, oltre 100 docenti, tredici relatori e ospiti sportivi; coinvolto 5.829 alunni nelle Olimpiadi Culturali e attivato due Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) per consentire ai giovani di vivere un'esperienza formativa a stretto contatto con la parte organizzativa dell'evento: a novembre con la Valtellina Wine Trail (28 studenti) e a dicembre con la Coppa del Mondo di sci alpino a Bormio (in 65).