Oltre i dazi Il vero costo della dipendenza digitale è il fallimento regolatorio su cloud e AI

Oltre i dazi, il vero costo della dipendenza digitale e il fallimento regolatorio su cloud e AI rappresentano sfide ben più complesse. Spesso, il dibattito internazionale si concentra su numeri semplici, come la bilancia commerciale dei beni fisici, trascurando le implicazioni di un ecosistema digitale in rapido sviluppo. È il momento di riflettere su come queste dinamiche influenzino non solo l’economia, ma anche la nostra stessa società, poiché le scelte di oggi plasmeranno il nostro futuro digitale.

Spesso il dibattito economico internazionale si focalizza su numeri apparentemente semplici, come la bilancia commerciale dei beni fisici. Da ultimo, le politiche aggressive sui dazi minacciate dall'amministrazione Trump, motivate dalla convinzione che gli Stati Uniti fossero "sfruttati" a causa di un deficit nel commercio di merci manifatturiere. Queste politiche, con dazi che continuano a variare giorno per giorno, ambiscono a proteggere le aziende manifatturiere americane ma con scarsi successi interni e notevoli esternalità negative per tutti gli altri, Italia inclusa. Durante il Keynote di Stefano Quintarelli all'evento annuale del Namex a Roma, è emerso che un'analisi più approfondita, basata su dati ufficiali americani del Bureau of Economic Analysis, dimostra che questa visione che domina le cronache è fuorviante.

