Oltre 9.400 maturandi catanesi pronti per l’esame di Stato | prima prova il 18 giugno

Oltre 9.400 maturandi catanesi si preparano con entusiasmo per la prima prova dell'esame di stato il 18 giugno, simbolo di un importante traguardo. In tutta Sicilia, sono 44.420 i giovani pronti a sfidarsi tra licei, istituti tecnici e professionali, con un lieve calo rispetto all’anno precedente. La preparazione e la determinazione saranno le vere chiavi del successo in questa fase cruciale del percorso scolastico, dimostrando che il futuro dei nostri giovani è più forte che mai.

In Sicilia sono 44.420 i giovani che affronteranno l'esame di Stato per l'anno scolastico 202425. Di questi, 41.622 provengono da licei, istituti tecnici e professionali statali, mentre 2.798 sono iscritti a scuole paritarie. Rispetto al 2024, si registra un calo complessivo, quando i candidati.

