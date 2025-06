Oltre 210 eventi in cinque serate | l’estate del Centro si accende con i Venerdì Piacentini

L’estate a Piacenza si apre con un tripudio di musica, spettacoli e iniziative: oltre 210 eventi in cinque serate all’insegna del divertimento e della cultura. Il nuovo programma dei Venerdì Piacentini 2025, presentato venerdì 13 giugno in Municipio, promette di illuminare le serate estive, coinvolgendo cittadini e visitatori in un crescendo di emozioni. Alla conferenza hanno preso parte figure di spicco, testimoniando l’entusiasmo e l’impegno per un’estate indimenticabile.

È stato presentato nella mattinata di venerdì 13 giugno in Municipio il programma dell'edizione 2025 dei Venerdì piacentini. Oltre al sindaco Katia Tarasconi, erano presenti gli assessori Christian Fiazza (cultura) e Simone Fornasari (marketing territoriale). Alla conferenza hanno preso parte.

