Olimpia Milano | Daniele Baiesi nuovo direttore sportivo per rilanciare il club

Nel giorno in cui è iniziata la finale scudetto, l'Olimpia Milano ha voltato pagina parlando del futuro. Lo ha fatto con la presentazione del suo nuovo direttore sportivo, Daniele Baiesi, che insieme a coach Messina e il general manager Stavropoulos comporrĂ la triade. Baiesi arriva a Milano, dopo averla giĂ lambita nel 2019, a metĂ del suo decennio passato in Germania. La conoscenza con Messina è di lunghissima data visto che, bolognese d'origine, Baiesi faceva il giornalista quando il coach portava l'ultima Eurolega in Italia ai tempi della Virtus nel 2001. "Sono lusingato di aver ricevuto un'offerta da una persona che è un'icona della pallacanestro per tutto quello che ha fatto nella sua carriera".