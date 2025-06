Ogni quanto si deve spalmare la crema solare ai bambini | il consiglio dell'esperta

Con l’arrivo dell’estate, la protezione solare dei bambini diventa una priorità. Ma quanto spesso bisogna riapplicarla per mantenere la pelle al sicuro? L’esperta ci svela che, per un’adeguata protezione, la crema va spalmata generosamente prima dell’esposizione e riapplicata ogni due ore, soprattutto dopo il bagno o sudorazione. Scopriamo insieme i consigli fondamentali per un’estate all’insegna del divertimento e della sicurezza.

Con l’estate alle porte, cresce l’esigenza di proteggere la pelle dei più piccoli dal sole. La crema solare va scelta in base all’età e applicata più volte durante la giornata, con particolare attenzione dopo il bagno. Fondamentale evitare l’esposizione nelle ore più calde e proteggere le zone più delicate come nuca e cuoio capelluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

