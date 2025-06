Oggi Consiglio di Sicurezza Onu urgente

Oggi alle 15:00 ora locale (21:00 in Italia), il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunisce d'emergenza su richiesta dell'Iran, mentre l'AIEA convocherà una seduta straordinaria lunedì per discutere i recenti raid israeliani sugli impianti nucleari iraniani. Una giornata cruciale che potrebbe segnare un punto di svolta nelle tensioni internazionali e nelle prospettive di pace globale.

16.40 Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà oggi una riunione di emergenza su richiesta dell'Iran. Lo comunicano fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro specificando che potrebbe tenersi alle 15 locali, le 21 italiane. Intanto l'Aiea ha convocato per lunedì una riunione straordinaria su richiesta di Teheran, in seguito ai raid israliani sugli impianti nucleari iraniani. Lo riferiscono fonti diplomatiche. La riunione è in programma nel quartier generaale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica a Vienna.